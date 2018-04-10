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15:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два нижегородских преподавателя и один врач представлены к государственным наградам РФ

Три нижегородца представлены к государственным наградам РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 апреля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заведующий кафедрой Дзержинского филиала НГТУ им. Алексеева Сергей Данов и профессор НГТУ Сергей Раевский. Кроме того, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением больницы № 35 Нижнего Новгорода Виктору Градусову.

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