Два нижегородских преподавателя и один врач представлены к государственным наградам РФ
Три нижегородца представлены к государственным наградам РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 апреля 2018 года.
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Три нижегородца представлены к государственным наградам РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заведующий кафедрой Дзержинского филиала НГТУ им. Алексеева Сергей Данов и профессор НГТУ Сергей Раевский. Кроме того, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением больницы № 35 Нижнего Новгорода Виктору Градусову.
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