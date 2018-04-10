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15:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Штормовой ветер ожидается на территории Нижегородской области 10 и 11 апреля

Нижний Новгород. 10 апреля. НТА-Приволжье — Штормовой ветер ожидается на территории Нижегородской области 10 и 11 апреля.

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Как сообщает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 10 апреля по Нижегородской области и в региональном центре ожидается усиление юго-западного, а ночью северо-западного ветра порывами 13−18 м/с, с сохранением утром 11 апреля.

В ведомстве уточняют, что связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в том числе строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось о резком понижении температуры в Нижегородской области 11 апреля.

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