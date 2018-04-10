Кот Мостик измеряет отбойник Крымского моста в хвостах
Талисман стройки века рассказывает о своих буднях и праздниках.
Талисман стройки века рассказывает о своих буднях и праздниках.
В апреле кот Мостик, как прежде, не перестает радовать своих поклонников красочными фоторафиями и немногословными, но весьма содержательными постами.
Львиная часть кошачьих заметок посвящена работе.
— Записывай, Михалыч: высота отбойника — полтора кота и один хвост! — горделиво написал на своей страничке в Facebook.com рыжий четырехлапый контролер стройки века.
А вот фото, на котором главный мостостроитель запечатлен на фоне техники
— Говорите, ошейник под цвет глаз подбирать надо? У меня подход серьезней, — кошачьи строчки не лишены признаков самолюбования.
Но все же даже такой неутомимый и энергичный работник, кот Мостик, тоже иногда устает и хочет отдохнуть, хотя сам в этом не хочет признаться.
— Нет, я не сплю! Я обдумываю стратегический план контроля на неделю. Работаю! — отбрасывает все сомнения в своей работоспособности рыжий талисман.
Но все же весна берет свое.
— У настоящих котов март не заканчивается, — выдает себя с головой Мостик, пригревшись на руках своей коллеги — представительницы прекрасного пола.
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