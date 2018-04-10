В Башкирии прекращены поиски 16-летней студентки
УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Пропавшая в Туймазах 16-летняя Вера Герасимова нашлась, об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель группы «Поиск пропавших людей в РБ» Павел Нестеров.
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