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16:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прекращены поиски 16-летней студентки

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Пропавшая в Туймазах 16-летняя Вера Герасимова нашлась, об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель группы «Поиск пропавших людей в РБ» Павел Нестеров.

«Девушка здорова и в настоящее время передана родителям», — уточнил собеседник агентства.

6 апреля Вера Герасимова ушла в колледж и с учебы уже не вернулась. Родители студентки подали заявление о пропаже дочери в полицию, а также обратились с просьбой помочь в поисках к волонтерам и СМИ.

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