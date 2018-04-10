В регионе запустят проект «Воронеж на орбите здоровья»

Представители научного сообщества вместе с депутатами, курирующими сферы образования и здравоохранения, проработают конкретные шаги для реализации в регионе проекта «Воронеж на орбите здоровья». Об этом договорились председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов и ректор ВГМУ Игорь Есауленко на рабочей встрече во вторник, 10 апреля. Совместное заседание Научных советов ВГУ и ВГМУ при участии профильных комитетов Воронежской областной Думы запланировано на май 2018 года.

«Воронеж на орбите здоровья» — синтез образовательных и оздоровительных программ, направленных на сохранение и укрепления здоровья широких слоев населения.

— Начинать популяризацию здоровьесбережения необходимо уже на уровне детского сада, — отметил Игорь Есауленко. — Сегодня этой проблемой занимаются многие: и организации, и отдельные учреждения, и преподаватели. Однако не прослеживается главная задача — человеку необходимо объяснить важность профилактики болезней и научить заботиться о своем здоровье с самого раннего возраста.

По мнению ректора медуниверситета, именно облдума, как законодательный орган власти, способна организовать эту большую комплексную работу и проводить ее в регионе на всех уровнях. Со своей стороны вуз готов предоставить наработанные методики и делегировать специалистов.

— Безусловно, мы будем поддерживать и развивать современную медицину, — пообещал Владимир Нетесов. — За последние 8,5 лет в регионе введены в строй новые поликлиники и больницы, ФАПы и сельские амбулатории. Построен перинатальный центр, уже началась масштабная подготовительная работа по возведению нового хирургического корпуса онкодиспансера. Но становится очевидным, что необходимо все же смещать акцент именно на профилактику заболеваний и борьбу с факторами риска. Спикер регионального парламента отметил, что предложенные комплексные мероприятия помогут решить и стратегическую задачу, обозначенную президентом в ежегодном Послании Федеральному собранию, а именно — увеличить продолжительность жизни населения до уровня 80+.