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16:13 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Профиль дня: эмоциональный кот-инвалид

Его силе духа можно только позавидовать.

У кота по имени Рекси парализованы задние лапы, но это не мешает ему получать удовольствие от жизни. Девиз его профиля в Instagram, где почти 180 тыс. подписчиков: «Инвалидность не значит неспособность».

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Хозяйка Рекси Дарья Минаева приютила его еще котенком. С тех пор пара неразлучна.

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Дарья рассказывает, что кот даже не замечает свою проблему:

Он делает все, что делают обычные кошки, не может только ходить в туалет, как они, и царапать свои ушки задними лапками.
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Девушка создала благотворительный сайт имени Рекси и активно ведет его блог. «Когда бы я не направила камеру, он всегда готов к съемке». Котик и правда очень фотогеничный.

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Рекси умеет выражать свои эмоции!

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