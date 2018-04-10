Профиль дня: эмоциональный кот-инвалид
Его силе духа можно только позавидовать.
Его силе духа можно только позавидовать.
У кота по имени Рекси парализованы задние лапы, но это не мешает ему получать удовольствие от жизни. Девиз его профиля в Instagram, где почти 180 тыс. подписчиков: «Инвалидность не значит неспособность».
Хозяйка Рекси Дарья Минаева приютила его еще котенком. С тех пор пара неразлучна.
Дарья рассказывает, что кот даже не замечает свою проблему:
Он делает все, что делают обычные кошки, не может только ходить в туалет, как они, и царапать свои ушки задними лапками.
Девушка создала благотворительный сайт имени Рекси и активно ведет его блог. «Когда бы я не направила камеру, он всегда готов к съемке». Котик и правда очень фотогеничный.
Рекси умеет выражать свои эмоции!
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