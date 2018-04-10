Массовые скопления змей обнаружены в Краснодаре
Сразу несколько сообщений об этом появилось на кубанских новостных лентах и в соцсетях.
Сразу несколько сообщений об этом появилось на кубанских новостных лентах и в соцсетях.
Целые гирлянды пресмыкающихся обнаружили в Комсомольском микрорайоне Краснодара, на набережной одного из Карасунских озер. Автор видео с опасением замечает, что совсем недалеко от облюбованного рептилиями места находится детская площадка.
Не менее впечатляющие кадры пришли из Славянского района. Там местный житель обнаружил прямо возле своего дома клубок сплетенных пресмыкающихся. Весна — традиционный сезон, когда змеи активизируются и даже проявляют агрессию.
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