Российские ученые нашли причину интеллектуальной деградации при простуде

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Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБФ) РАН в г. Пущино обнаружили, что недостаток противовоспалительных цитокинов мешает крысам запоминать опасные места, где их бьют током. Таким образом, выявлена очередная связь между работой нервной и иммунной систем. Научная статья опубликована в журнале NeuroReport.

Более ранние исследования показали, что на память организма влияют в том числе идущие в нем воспалительные процессы. Их высокая интенсивность снижает способность к запоминанию нового. Скорее всего, это одна из причин, почему больной гриппом или ОРВИ человек чувствует себя малоспособным к активной умственной деятельности.

В реакциях воспаления большую роль играют небольшие белковые молекулы, выделяемые клетками иммунной системы — цитокины. Они связываются с рецепторами на поверхности других клеток и в зависимости от своего строения подают им сигнал одного из двух типов: либо приказывающий усилить воспалительные реакции, убивая источник заражения и близлежащие к нему клетки, либо, наоборот, заставляющий ослабить воспаление. Такие цитокины называются провоспалительными и противовоспалительными соответственно.

Известно, что повышенная концентрация провоспалительных цитокинов в крови и межклеточной жидкости ухудшает способность лабораторных животных к обучению в стандартных экспериментальных задачах. Биологи из Пущино решили проверить, влияет ли на память животных изменение уровня сигнала от противовоспалительных цитокинов — то есть молекул с обратным иммунным эффектом. Для этого они использовали несколько групп крыс.

Всех крыс поделили на три экспериментальные и одну контрольную группу. Предварительно у всех грызунов выработали рефлекс пассивного избегания. Подопытных животных закрывали в особой камере с двумя отсеками — ярко и тускло освещенным. Крысы — ночные животные, поэтому они склонны проводить большую часть времени в затемненном отсеке. Но через 30 секунд после того, как животное заходило в него, на решетчатый пол тускло освещенного отсека подавали электрический ток.

«Задачей» грызунов было запомнить, что в данном помещении им причиняют боль, и перестать заходить в инстинктивно привлекательный затемненный отсек.

Крыс из контрольной группы больше никак не трогали, а грызунам из экспериментальных групп тем или иным образом изменяли проведение в их организме сигнала от TGF-beta — трансформирующего ростового фактора бета (TGF-beta). Животным из первой группы блокировали рецепторы к одному из противовоспалительных цитокинов. Другим вводили и трансформирующий ростовой фактор бета, и блокатор рецепторов к ним. Третьим делали инъекции только TGF-beta.

Как правило, реакции пассивного избегания у здоровых животных, не подвергающихся действию лекарственных средств и сильных стрессов, возникает уже после одного повторения описанной процедуры обучения. Она относится к оборонительным условным рефлексам, быстрая выработка которых нередко спасает животному жизнь. Однако у крыс, которым рецепторы к TGF-beta заблокировали, с выработкой такого условного рефлекса возникли проблемы. Они и после нескольких повторений неприятной процедуры не переставали заходить в тускло освещенную часть камеры. У животных, которым не нарушали проведение сигнала от TGF-beta или вводили блокатор рецепторов к этому цитокину, способность к пассивному избеганию не нарушалась.