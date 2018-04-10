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16:31 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанка споет в финале российского этапа «Детского Евровидения»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Воспитанница симферопольского учреждения дополнительного образования «Радуга» Елизавета Куклишина попала в число финалистов российского отбора международного конкурса «Детское Евровидение-2018».

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы со ссылкой на начальника управления образования Татьяну Сухину.

В прошлом году дочь оперативного дежурного «Крым-СПАСа» Сергея Куклишина Елизавета стала участницей телешоу «Первого канала» «Голос. Дети-4», в котором она смогла дойти до финала. После этого успеха юная крымчанка под руководством творческого наставника Виталия Сомова приняла решение об участии в «Детском Евровидении-2018».

На отборочных турах конкурса Елизавета исполнила три песни, включая авторскую — «Мечта моя». Юная вокалистка из Крыма прошла в финальный отбор конкурса.

«Несколько месяцев ушло, чтобы создать песню. Ее должна была написать сама юная исполнительница. Всю зиму шла подготовка к ответственному выступлению», — рассказал наставник Виталий Сомов.

Вместе с Лизой за победу будут бороться еще 11 лучших исполнителей из разных уголков России. Кто из них представит нашу страну на известном международном телевизионном песенном конкурсе, станет известно в начале лета.

Сейчас Елизавета готовится к съемкам клипа на свою песню — «Мечта моя». Видеоролик будут снимать в Форосе и представят жюри в финале российского отбора «Детского Евровидения-2018».

Также Татьяна Сухина проинформировала, что юная симферопольская исполнительница вышла в полуфинал не менее престижного Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна-2018».

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