Разводка мостов в Петербурге временно отменяется
Навигация в Петербурге стартует позже, чем предполагалось. Причиной тому лед на Финском заливе и Ладожском озере. Предполагается, что мосты начнут разводить в апреле.
Навигация в Петербурге стартует позже, чем предполагалось. Причиной тому лед на Финском заливе и Ладожском озере. Предполагается, что мосты начнут разводить в апреле.
Как сообщает «Мостотрест», мосты через Неву и Малую Невку готовы к началу сезона уже сейчас. Но заявок на прохождение судов и разводку городских переправ не поступало. Так что пока мосты лишь будут открывать для проверки. В ночь на 10 апреля для проезда закроют Литейный мост.
Предполагалось, что навигация в Северной столице стартует с 10 апреля. Однако же лед стоит и на Финском заливе, и на Ладожском озере. По данным Гидрометцентра, ледоход начался, но полностью вода в Ладоге очистится лишь в первую неделю мая, на Финском заливе — к концу апреля.
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