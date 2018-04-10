Разводка мостов в Петербурге временно отменяется

Как сообщает «Мостотрест», мосты через Неву и Малую Невку готовы к началу сезона уже сейчас. Но заявок на прохождение судов и разводку городских переправ не поступало. Так что пока мосты лишь будут открывать для проверки. В ночь на 10 апреля для проезда закроют Литейный мост.