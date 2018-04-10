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16:55 (мск), источник: Водитель Петербурга

Разводка мостов в Петербурге временно отменяется

Навигация в Петербурге стартует позже, чем предполагалось. Причиной тому лед на Финском заливе и Ладожском озере. Предполагается, что мосты начнут разводить в апреле.

Как сообщает «Мостотрест», мосты через Неву и Малую Невку готовы к началу сезона уже сейчас. Но заявок на прохождение судов и разводку городских переправ не поступало. Так что пока мосты лишь будут открывать для проверки. В ночь на 10 апреля для проезда закроют Литейный мост.

Предполагалось, что навигация в Северной столице стартует с 10 апреля. Однако же лед стоит и на Финском заливе, и на Ладожском озере. По данным Гидрометцентра, ледоход начался, но полностью вода в Ладоге очистится лишь в первую неделю мая, на Финском заливе — к концу апреля.

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