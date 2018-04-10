Петербурженка прошла в финал конкурса «Мисс Россия 2018»
По голосованию зрителей девушка уже вошла в топ-10 участниц.
По голосованию зрителей девушка уже вошла в топ-10 участниц.
Финал национального конкурса «Мисс Россия 2018» состоится 14 апреля. А пока к нему готовятся 50 девушек со всей страны. Среди них есть и участница, представляющая культурную столицу. Это петербурженка Дарина Абрамова. Девушке 19 лет, и она начинающий дизайнер женской одежды.
Получить заветный титул у рыжеволосой красавицы шансы есть. Сейчас на сайте конкурса идет голосование зрителей. И девушка уже попала в топ-10. Дарине отдали больше 8 тысяч голосов. Правда, отстает от лидера петербургская красавица почти на 20 тысяч голосов. Большинство отдает свое предпочтение Норгьянме Монгуш из республики Тыва.
У каждой участницы конкурса есть своя «визитная карточка»: то, чем помимо своей безупречной внешности, девушки удивят судей. Кстати, на официальном сайте «Мисс Россия 2018» о каждой участнице представлена небольшая информация. Петербурженка указала, что ее любимые книги — это «Трансформатор» Д. Портнягина и «Комедия ошибок» У. Шекспира. Любимый фильм — «Безжалостные люди». А в графе «интересный факт» Дарина Абрамова указала, что ее необычный глубокий рыжий цвет — натуральный.
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