Петербурженка прошла в финал конкурса «Мисс Россия 2018»

Финал национального конкурса «Мисс Россия 2018» состоится 14 апреля. А пока к нему готовятся 50 девушек со всей страны. Среди них есть и участница, представляющая культурную столицу. Это петербурженка Дарина Абрамова. Девушке 19 лет, и она начинающий дизайнер женской одежды.

Получить заветный титул у рыжеволосой красавицы шансы есть. Сейчас на сайте конкурса идет голосование зрителей. И девушка уже попала в топ-10. Дарине отдали больше 8 тысяч голосов. Правда, отстает от лидера петербургская красавица почти на 20 тысяч голосов. Большинство отдает свое предпочтение Норгьянме Монгуш из республики Тыва.