Адвокат: У капитана «Норда» есть риск развития инфаркта
Сразу после освобождения из СИЗО Владимир Горбенко ляжет на обследование в больницу.
Сразу после освобождения из СИЗО Владимир Горбенко ляжет на обследование в больницу.
Капитана арестованного Украиной судна «Норд» Владимира Горбенко после освобождения под залог планируется сразу доставить в больницу. Об этом
— Есть проблемы со здоровьем. Сохраняется, как нам сказали врачи херсонские, риск развития инфаркта или инсульта. Надо срочно доставать [из СИЗО] и проводить глубокое обследование. Надо, чтобы человек сделал УЗИ, МРТ головного мозга и прочее, — уточнил защитник.
Как рассказала
— Когда он мне звонил, сказал, что здоровье в норме. Он меня успокоил, чтобы я не переживала. В больнице ему там сделали осмотр, дали направление на обследование. Адвокаты перезванивали, сказали, что нормально себя чувствует.
Напомним, капитана задержали неделю назад, и за это время он перенес уже два гипертонических криза.
— Он гипертоник, у него наследственное — от папы, давно эти проблемы. Он постоянно нуждается в лекарствах, ежедневно на таблетках. Таких стрессов не было, поэтому скачков [давления] я не помню, — поделилась Мария Горбенко.
Как сообщалось, освобождение Владимира Горбенко из СИЗО под залог затянулось
Остальные девять членов экипажа судна «Норд» в течение дня дают показания в СБУ: они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, которое украинские правоохранители возбудили в отношении Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с «оккупированной территории», как в Украине именуют Крым.
Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море — в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа — жители Керчи с российскими паспортами.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.
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