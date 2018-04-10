Волгоградцев приглашают поучаствовать в сборе макулатуры
«Центр защиты леса Волгоградской области» в преддверии 80-летия «Рослесозащиты» проводит мероприятия по сохранению деревьев и приглашает присоединиться всех желающих к сбору макулатуры.
«Центр защиты леса Волгоградской области» в преддверии 80-летия «Рослесозащиты» проводит мероприятия по сохранению деревьев и приглашает присоединиться всех желающих к сбору макулатуры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Сбор макулатуры снова организован по адресу проспект Университетский, 97. Кроме того, использованную бумагу можно сдавать и в пункты приема макулатуры. Сообщать о количестве собранных килограммов можно по телефону (8442) 46−74−96. Подведение итогов состоится в конце текущего года, все участники акции получат сертификаты.
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