Волгоградцев приглашают поучаствовать в сборе макулатуры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Центра защиты леса, сотрудники учреждения собирают использованную офисную бумагу, как на работе, так и у себя дома. В прошлом году ими и учебными заведениями города было собрано 5 238 килограммов макулатуры.