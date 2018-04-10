Лайфхак. Как съесть все печенье и ни с кем не поделиться

Суровая правда жизни заключается в том, что, если в семье вас много, то непременно нужно будет делиться со всеми своими вкусняшками. Но не в этом случае.

Снятая на камеру малышка лет трех-четырех нашла идеальный способ насладиться печеньками и при этом никому ничего не дать.

Девочка, вокруг которой бегают и прыгают другие дети, спрятала пакетик со снеками под покрывало.

Убедившись, что за ней никто не следит, она вытащила печеньки, положила их в рот, и снова, как ни в чем не бывало, спрятала вкусняшку обратно.