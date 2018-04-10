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16:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лайфхак. Как съесть все печенье и ни с кем не поделиться

Сообразительная малышка нашла идеальный способ выживания в большой семье.

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Суровая правда жизни заключается в том, что, если в семье вас много, то непременно нужно будет делиться со всеми своими вкусняшками. Но не в этом случае.

Снятая на камеру малышка лет трех-четырех нашла идеальный способ насладиться печеньками и при этом никому ничего не дать.

Девочка, вокруг которой бегают и прыгают другие дети, спрятала пакетик со снеками под покрывало.

Убедившись, что за ней никто не следит, она вытащила печеньки, положила их в рот, и снова, как ни в чем не бывало, спрятала вкусняшку обратно.

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