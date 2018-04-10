Лайфхак. Как съесть все печенье и ни с кем не поделиться
Сообразительная малышка нашла идеальный способ выживания в большой семье.
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Сообразительная малышка нашла идеальный способ выживания в большой семье.
Суровая правда жизни заключается в том, что, если в семье вас много, то непременно нужно будет делиться со всеми своими вкусняшками. Но не в этом случае.
Снятая на камеру малышка лет
Девочка, вокруг которой бегают и прыгают другие дети, спрятала пакетик со снеками под покрывало.
Убедившись, что за ней никто не следит, она вытащила печеньки, положила их в рот, и снова, как ни в чем не бывало, спрятала вкусняшку обратно.
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