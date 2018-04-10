С 25 апреля в Татарстане вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы
Нерестовый запрет на ловлю рыбы будет действовать в Татарстане с 25 апреля по 5 июня, сообщает отдел охраны водных биологических ресурсов по РТ.
Нерестовый запрет на ловлю рыбы будет действовать в Татарстане с 25 апреля по 5 июня, сообщает отдел охраны водных биологических ресурсов по РТ.
В этот период времени будет действовать запрет на вылов всех биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ с впадающими в них реками. Ловить рыбу можно будет только вне мест нереста поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.
В период нереста все водоемы будут патрулировать сотрудники отдела контроля. За незаконный вылов рыбы полагается штраф.
Отметим, что в 2017 году период нереста длился с 25 апреля по 10 июня. В этом году срок сократили на 5 дней.
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