С 25 апреля в Татарстане вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

В этот период времени будет действовать запрет на вылов всех биоресурсов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ с впадающими в них реками. Ловить рыбу можно будет только вне мест нереста поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.