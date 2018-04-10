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16:39 (мск), источник: РИА Крым

Дружные и самостоятельные: в Крыму родилась тройня медвежат

Впервые в истории сафари парка «Тайган» в Крыму у семьи медведей родилась тройня.

Источник: РИА "Новости"

Неделю назад познакомиться с новыми жителями смогли и посетители парка. До этого времени малыши жили с мамой в берлоге. Как рассказал руководитель «Тайгана» Олег Зубков, семейство живет дружно: отец не обижает своих малышей, а мама не отпускает их от себя ни на шаг.

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