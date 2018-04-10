Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:21 (мск), источник: Комсомольская правда

145 квадратных метров асфальта отремонтировано на Мызинском мосту

Работы также ведутся на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева и Кащенко.

145 квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ремонтом занимается подрядная организация ООО «НижАвтоДорСтрой» — в общей сложности ей предстоит отремонтировать 1500 квадратных метров дорог в Приокском районе. Сейчас ведутся подготовительные работы: разметка границ ремонта выбоин, демонтаж старого полотна, нарезка швов и очистка вырезанной ямы сжатым воздухом. Комиссия уже проверила ход выполнения работ на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева, а также на окружной дороге Щербинки-1 и на улице Кащенко.

— Ремонт дорожного полотна Мызинского моста шел полным циклом с укладкой горячего асфальта, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей. Всего было отремонтировано 145 квадратных метров покрытия, — отметил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Курс доллара превысил отметку в 63 рубля впервые с 2016 года
СУЭК привез в Хакассию фотовыставку «Люди угля»
Российская валюта переживает «черный вторник»
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь