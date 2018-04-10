145 квадратных метров асфальта отремонтировано на Мызинском мосту
Работы также ведутся на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева и Кащенко.
Работы также ведутся на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева и Кащенко.
145 квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Согласно информации, ремонтом занимается подрядная организация ООО «НижАвтоДорСтрой» — в общей сложности ей предстоит отремонтировать 1500 квадратных метров дорог в Приокском районе. Сейчас ведутся подготовительные работы: разметка границ ремонта выбоин, демонтаж старого полотна, нарезка швов и очистка вырезанной ямы сжатым воздухом. Комиссия уже проверила ход выполнения работ на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева, а также на окружной дороге Щербинки-1 и на улице Кащенко.
— Ремонт дорожного полотна Мызинского моста шел полным циклом с укладкой горячего асфальта, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей. Всего было отремонтировано 145 квадратных метров покрытия, — отметил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.
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