145 квадратных метров асфальта отремонтировано на Мызинском мосту

145 квадратных метров асфальтового покрытия отремонтировали на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ремонтом занимается подрядная организация ООО «НижАвтоДорСтрой» — в общей сложности ей предстоит отремонтировать 1500 квадратных метров дорог в Приокском районе. Сейчас ведутся подготовительные работы: разметка границ ремонта выбоин, демонтаж старого полотна, нарезка швов и очистка вырезанной ямы сжатым воздухом. Комиссия уже проверила ход выполнения работ на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева, а также на окружной дороге Щербинки-1 и на улице Кащенко.