Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева
На месте находится спецтехника и полиция.
На месте находится спецтехника и полиция.
Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом Newsroom24 сообщил очевидец.
Люди, около 7 человек, залезли на крышу заведения, расположенного напротив остановки общественного транспорта «Улица Ванеева», и не дают работать спецтехнике.
На месте также находятся сотрудники полиции.
Ранее сообщалось о том, что 28 незаконных ларьков снесут к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.
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