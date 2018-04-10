Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Советские С-125 отличились при отражении ракетной атаки Израиля
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:21 (мск), источник: Newsroom24.ru

Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева

На месте находится спецтехника и полиция.

Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом Newsroom24 сообщил очевидец.

Люди, около 7 человек, залезли на крышу заведения, расположенного напротив остановки общественного транспорта «Улица Ванеева», и не дают работать спецтехнике.
На месте также находятся сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что 28 незаконных ларьков снесут к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стали известны участники «Кубка Губернатора Нижегородской области»
Ночную парковку запретят у Автозаводского универмага с 30 апреля
Российская валюта переживает «черный вторник»
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь