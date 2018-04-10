Владельцы кафе препятствуют его сносу на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом Newsroom24 сообщил очевидец.



Люди, около 7 человек, залезли на крышу заведения, расположенного напротив остановки общественного транспорта «Улица Ванеева», и не дают работать спецтехнике.

На месте также находятся сотрудники полиции.



Ранее сообщалось о том, что 28 незаконных ларьков снесут к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.