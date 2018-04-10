В Воронежском заповеднике после зимней спячки проснулись ежики
Животные начали перебираться на поляны и опушки.
Животные начали перебираться на поляны и опушки.
В Воронежском заповеднике после зимней спячки проснулись ежики и начали перебираться по снегу на теплые поляны и опушки, сообщили на сайте заповедника во вторник, 10 апреля. Также главный научный сотрудник Петр Венгеров опубликовал фотографии вновь прилетевших птиц.
В Воронежский заповедник прилетели
В первые дни апреля в Воронежский заповедник вернулись белые трясогузки, серые цапли, полевые жаворонки, зяблики,
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