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17:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике после зимней спячки проснулись ежики

Животные начали перебираться на поляны и опушки.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике после зимней спячки проснулись ежики и начали перебираться по снегу на теплые поляны и опушки, сообщили на сайте заповедника во вторник, 10 апреля. Также главный научный сотрудник Петр Венгеров опубликовал фотографии вновь прилетевших птиц.

В Воронежский заповедник прилетели пеночки-теньковки, лесные коньки, бекасы и кулики-черныши. Пока еще не вернулись белолобые гуси, гуменники, кряковые утки, канюки и юрки. Специалисты отмечают, что певчий и черный дрозды уже начали петь на заре. Кроме того, с приходом весны в лесу зацвели подснежники-пролески, а также появились первые бабочки-лимонницы.

В первые дни апреля в Воронежский заповедник вернулись белые трясогузки, серые цапли, полевые жаворонки, зяблики, дрозды-рябинники и горихвостки-чернушки. Главный научный сотрудник заповедника Петр Венгеров поделился фотографиями первых прилетевших птиц.

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