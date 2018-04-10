Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси ночью 11 апреля

ОАО «Банковский процессинговый центр» с 2.00 до 6.00 11 апреля будет проводить технологические работы по модернизации комплекса Access Control Server (ACS).

В связи с этим в данный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра по обеспечению аутентификации и регистрации на сервере ACS держателей карт банков международных платежных систем VISA и MasterCard для проведения операций в сети интернет по технологии 3D Secure Issuing.