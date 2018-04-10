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17:20 (мск), источник: БЕЛТА

Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси ночью 11 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси ночью 11 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайты Беларусбанка и БПС-Сбербанка.

Источник: БЕЛТА

ОАО «Банковский процессинговый центр» с 2.00 до 6.00 11 апреля будет проводить технологические работы по модернизации комплекса Access Control Server (ACS).

В связи с этим в данный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра по обеспечению аутентификации и регистрации на сервере ACS держателей карт банков международных платежных систем VISA и MasterCard для проведения операций в сети интернет по технологии 3D Secure Issuing.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,72 млн карточек, к нему подключены свыше 76 тыс. организаций торговли и сервиса, 116,3 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.

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