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17:50 (мск), источник: Kazinform

Актюбинец угнал машину ради встречи с матерью в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ. 28-летний житель Актобе угнал автомобиль со двора одного из домов, чтобы приехать в село Перелески в Костанайской области к матери, которую не видел несколько лет. Об этом случае рассказали в ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как оказалось, машина было угнана в Актобе, а задержали подозреваемого на территории Денисовского района Костанайской области.

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Сотрудники дорожно-патрульной полиции ДВД области Багдат Кайралап и Ринат Мухамеджанов получили сообщение от дежурного батальона о том, что в городе Актобе со двора дома угнана автомашина марки «Ниссан». Была направлена ориентировка в ДВД Костанайской области. Предполагалось, что подозреваемый направился в этот регион.

Полицейские стали патрулировать окрестности Денисовского района, решив заехать на территорию поселка Перелески.

«Уже через 25 минут после получения заявки полицейские увидели около одного из частных домов по улице Лесная тот самый автомобиль, находивший в угоне. Дорожно-патрульные полицейские доложили в дежурную часть и стали дожидаться подозреваемого, который уже через короткое время вышел со двора дома к автомашине, — рассказали в ДВД. — Полицейские задержали угонщика, им оказался 28-летний житель города Актобе».

Задержанный рассказал причины угона авто. Как оказалось, в селе Перелески живёт его мать, которую он не видел несколько лет.

Однако это не повлияло на положительный исход вопроса, и полицейские передали подозреваемого для дальнейших разбирательств следственно-оперативной группе Денисовского РОВД.

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