Рассматривайте это не столько как рецепт, а скорее как сочетание продуктов, о котором вы никогда не задумывались
Consider this less a recipe, more of a prod in a direction that you never considered https://t.co/29eYURffPO— The New York Times (@nytimes) April 6, 2018
«Самый ужасный бутерброд»: читатели The New York Times раскритиковали странный рецепт
Не каждый готов попробовать этот сэндвич.
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