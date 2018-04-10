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17:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Самый ужасный бутерброд»: читатели The New York Times раскритиковали странный рецепт

Не каждый готов попробовать этот сэндвич.

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В кулинарной колонке популярной газеты The New York Times появился странный рецепт, в котором рекомендовалось сделать сэндвич из хлеба, арахисового масла и соленых огурцов. Там же говорилось, что это сочетание вкуснее, чем кажется на первый взгляд и американцы издавна ели такие бутерброды.

Но не всех читателей этот «классический» рецепт впечатлил. Пользователи Twitter начали активно постить фотографии сэндвича и сам рецепт и добавлять свои негативные комментарии. И хотя большинство все же не одобрили бутерброд, нашлись и те, кто поддержали идею. И даже выдвинули свои «дополнения» к рецепту в виде специй, зелени или майонеза, который, судя по всему, нужно было смешивать с арахисовым маслом.

Рассматривайте это не столько как рецепт, а скорее как сочетание продуктов, о котором вы никогда не задумывались
(просто оставлю это здесь)
Окей, и кто тут беременный?
Я ем эти сэндвичи с тех самых пор, как сама научилась готовить. Уже более 50 лет. И мои дети их тоже любят.
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