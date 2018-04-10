«Самый ужасный бутерброд»: читатели The New York Times раскритиковали странный рецепт

В кулинарной колонке популярной газеты The New York Times появился странный рецепт, в котором рекомендовалось сделать сэндвич из хлеба, арахисового масла и соленых огурцов. Там же говорилось, что это сочетание вкуснее, чем кажется на первый взгляд и американцы издавна ели такие бутерброды.

Но не всех читателей этот «классический» рецепт впечатлил. Пользователи Twitter начали активно постить фотографии сэндвича и сам рецепт и добавлять свои негативные комментарии. И хотя большинство все же не одобрили бутерброд, нашлись и те, кто поддержали идею. И даже выдвинули свои «дополнения» к рецепту в виде специй, зелени или майонеза, который, судя по всему, нужно было смешивать с арахисовым маслом.