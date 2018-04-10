Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает Sky news.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает Sky news.
Ранее днем 112-летнему мужчине вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого человека на планете. Рекордсмен родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У Масадзо большая семья: семь братьев, живущих неподалеку, сестра и пятеро детей.
Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, японец считает секретом долгой жизни любовь к сладкому, чтение газет и купание в горячих источниках. Эту информацию подтвердила телеканалу внучка Масадзо.
«Ему необходима инвалидная коляска, но он в хорошем состоянии», — рассказала она.
Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года. Самым старым человеком,
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