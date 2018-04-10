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18:07 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает Sky news.

Источник: Reuters

Ранее днем 112-летнему мужчине вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого человека на планете. Рекордсмен родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У Масадзо большая семья: семь братьев, живущих неподалеку, сестра и пятеро детей.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, японец считает секретом долгой жизни любовь к сладкому, чтение газет и купание в горячих источниках. Эту информацию подтвердила телеканалу внучка Масадзо.

«Он любит конфеты — как японские, так и западного образца», — заявила Юко Нонака. По ее словам, газеты ее дедушка читает каждый день, и часто окунается в источники, несмотря на то, что передвигается на коляске.

«Ему необходима инвалидная коляска, но он в хорошем состоянии», — рассказала она.

Источник: Reuters

Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года. Самым старым человеком, когда-либо жившим на планете, был признан Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней. Масадзо — не первый японец, прославившийся рекордным долголетием. В 2017 году правительство насчитало в Японии 68 тысяч человек в возрасте ста лет или старше.

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