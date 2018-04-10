Прокуратура: капитан «Норда» вышел из следственного изолятора

«Капитан вышел с ИВС и должен отправиться в Главное управление СБУ в АРК (в украинской трактовке — “Автономная республика Крым”) для проведения следственных действий», — отметила Тихончик.
При этом Тихончик добавила, что пока не располагает информацией о судьбе остальных членов экипажа, которые сегодня отправились на допрос в управление СБУ в Херсоне для дачи показаний по уголовному делу, которое возбуждено против капитана судна.
Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.
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