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17:55 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура: капитан «Норда» вышел из следственного изолятора

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко отпущен из изолятора временного содержания (ИВС) в Херсоне и должен явиться в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

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«Капитан вышел с ИВС и должен отправиться в Главное управление СБУ в АРК (в украинской трактовке — “Автономная республика Крым”) для проведения следственных действий», — отметила Тихончик.

При этом Тихончик добавила, что пока не располагает информацией о судьбе остальных членов экипажа, которые сегодня отправились на допрос в управление СБУ в Херсоне для дачи показаний по уголовному делу, которое возбуждено против капитана судна.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

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