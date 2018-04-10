Никас Сафронов открыл выставку портретов в Смольном

Выставка приурочена к 40-летию творческой деятельности художника. Сафронов привез в Северную столицу 52 портрета известных россиян. На полотнах изображена политики, представители РПЦ и деятели искусства. Главным экспонатом стал портрет Владимира Путина, который понравился и самому президенту.