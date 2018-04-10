Никас Сафронов открыл выставку портретов в Смольном
Центральным экспонатом стал портрет Путина.
Центральным экспонатом стал портрет Путина.
В Петербурге открылась выставка художника Никаса Сафронова. Экспозиция представлена в Смольном.
Выставка приурочена к 40-летию творческой деятельности художника. Сафронов привез в Северную столицу 52 портрета известных россиян. На полотнах изображена политики, представители РПЦ и деятели искусства. Главным экспонатом стал портрет Владимира Путина, который понравился и самому президенту.
В церемонии открытии выставки принял участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Он подарил Сафронову книгу об истории Петербурга и поздравил его с прошедшим днем рождения — 8 апреля художнику исполнилось 62 года.
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