Из-за оползня участок трассы Ялта-Севастополь закроют для проезда грузовиков

Участок трассы Ялта — Севастополь с 25 по 42 километр закроют для проезда грузовиков массой свыше 6 тонн. Ограничения вводятся с 11 апреля.

— В результате технического осмотра зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия в виде продольных трещин на участке дороги км 25+200 — км 42+800. Крымавтодору выдано предписание об ограждении места деформации проезжей части с установкой соответствующих дорожных знаков, — сообщает Госкомитет дорожного хозяйства РК.

Возобновить движение планируется после устранения причины, вызвавшей активизацию оползневых процессов.