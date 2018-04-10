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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за оползня участок трассы Ялта-Севастополь закроют для проезда грузовиков

Запрет вступит в силу с 11 апреля.

Участок трассы Ялта — Севастополь с 25 по 42 километр закроют для проезда грузовиков массой свыше 6 тонн. Ограничения вводятся с 11 апреля.

— В результате технического осмотра зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия в виде продольных трещин на участке дороги км 25+200 — км 42+800. Крымавтодору выдано предписание об ограждении места деформации проезжей части с установкой соответствующих дорожных знаков, — сообщает Госкомитет дорожного хозяйства РК.

Возобновить движение планируется после устранения причины, вызвавшей активизацию оползневых процессов.

Напомним, с 20 марта два участка Керченской трассы закрыли для проезда фур. Дорожное покрытие находится в аварийном состоянии.

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