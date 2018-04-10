Аэропорты столичного региона временно закроют из-за репетиций Парада Победы 11 и 13 апреля

Источник: AP 2018

«В связи с репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, Госкорпорацией по ОрВД 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов московской зоны», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с 10:40 до 11:10 будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов Внуково и Остафьево. С 10:45 до 11:05 — воздушное пространство в районах аэропортов Домодедово и Жуковский. Аэропорт Шереметьево ограничения в указанные дни не затронут.