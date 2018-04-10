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18:20 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе перекрыли восемь улиц из-за ремонта дорог

В столице перекрыли восемь улиц. Дороги ремонтируют во всех секторах Кишинева.

Источник: Publika.md

И днем и ночью работают 15 бригад дорожников. Ночью срезают старое полотно, а днем укладывают асфальт.

«Наносим на поверхность смолу, потом укладываем горячий асфальт, чтобы дорога была ровная и аккуратная».

«Все должно быть чисто и качественно, именно так мы и делаем».

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду говорит, что работы ведутся в ускоренном режиме.

«Работы в таком темпе будут продолжаться, как мы и обещали, и восстанавливать дороги мы будем во всех секторах Кишинева», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

На ремонт дорог потратили уже 560 тонн асфальта и полтора миллиона леев.

«Денег на ремонт хватает, надеюсь, что в ближайшие недели, как обещали жителям города, уже начнем заделывать ямы во дворах многоэтажек», — отметил глава Управления общественного транспорта Виталий Бутучел.

Водители с нетерпением ждут завершения ремонта.

«Машины выходят из строя, дороги требуют срочного ремонта».

В центре дорожники работают на проспектах Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также на улице Букурешть. На Рышкановке работы ведутся на улицах Соколень, Чевкарь и Каля Мошилор. На Буюканах перекрыли улицу Каля Ешилор, а на Чеканах — Мештерул Маноле.

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