В Кишиневе перекрыли восемь улиц из-за ремонта дорог
В столице перекрыли восемь улиц. Дороги ремонтируют во всех секторах Кишинева.
В столице перекрыли восемь улиц. Дороги ремонтируют во всех секторах Кишинева.
И днем и ночью работают 15 бригад дорожников. Ночью срезают старое полотно, а днем укладывают асфальт.
«Наносим на поверхность смолу, потом укладываем горячий асфальт, чтобы дорога была ровная и аккуратная».
«Все должно быть чисто и качественно, именно так мы и делаем».
Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду говорит, что работы ведутся в ускоренном режиме.
«Работы в таком темпе будут продолжаться, как мы и обещали, и восстанавливать дороги мы будем во всех секторах Кишинева», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
«Денег на ремонт хватает, надеюсь, что в ближайшие недели, как обещали жителям города, уже начнем заделывать ямы во дворах многоэтажек», — отметил глава Управления общественного транспорта Виталий Бутучел.
Водители с нетерпением ждут завершения ремонта.
«Машины выходят из строя, дороги требуют срочного ремонта».
В центре дорожники работают на проспектах Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также на улице Букурешть. На Рышкановке работы ведутся на улицах Соколень, Чевкарь и Каля Мошилор. На Буюканах перекрыли улицу Каля Ешилор, а на Чеканах — Мештерул Маноле.
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