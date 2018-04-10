В Кишиневе перекрыли восемь улиц из-за ремонта дорог

И днем и ночью работают 15 бригад дорожников. Ночью срезают старое полотно, а днем укладывают асфальт.



«Наносим на поверхность смолу, потом укладываем горячий асфальт, чтобы дорога была ровная и аккуратная».



«Все должно быть чисто и качественно, именно так мы и делаем».



Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду говорит, что работы ведутся в ускоренном режиме.



«Работы в таком темпе будут продолжаться, как мы и обещали, и восстанавливать дороги мы будем во всех секторах Кишинева», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.