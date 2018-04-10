Екатеринбургу вновь обещают ночные заморозки
В Екатеринбурге вновь ожидаются ночные заморозки. Предстоящей ночью будет +2, +4, днем в среду — от +6 до +8 градусов.
В Екатеринбурге вновь ожидаются ночные заморозки. Предстоящей ночью будет +2, +4, днем в среду — от +6 до +8 градусов.
Ветер при порывах будет достигать 12 м/с. Во второй половине недели ожидается небольшой похолодание: по ночам вернутся минусовые температуры, дневные понизятся до +3, +5 градусов.
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