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20:48 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургу вновь обещают ночные заморозки

В Екатеринбурге вновь ожидаются ночные заморозки. Предстоящей ночью будет +2, +4, днем в среду — от +6 до +8 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 37% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ветер при порывах будет достигать 12 м/с. Во второй половине недели ожидается небольшой похолодание: по ночам вернутся минусовые температуры, дневные понизятся до +3, +5 градусов.

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