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18:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Из-за паводка в Воронежской области затопило 21 мост

Под водой оказались 2 тыс приусадебных участков и 154 дома.

Под водой в Воронежской области оказался 21 низководный мост, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник, 10 апреля. На затопленных территориях — 3,6 тыс. человек. Вода затопила 154 дома и около 2 тыс. приусадебных участков в девяти районах региона. Никто не пострадал.

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За прошедшие сутки уровень воды поднялся в реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона и Девица. Показатель также повысился на 2 см в Воронежском водохранилище. Уровень воды понизился на 18 см в реке Подгорная (Калач).

Ситуация остается наиболее сложной в Калачеевском районе — из-за подъема уровня воды в реке Подгорная, в селе Гвазда Бутурлиновского района — из-за подъема уровня воды в реке Осередь. Уровень воды в реке Усманка поднялся в четырех сельских поселениях Новоусманского района: 1-го Усманского, 2-го Усманского, Шуберского и Нижнекатуховского. Спасатели получили более 1 тыс. заявок об адресной помощи. Сотрудники ГУ МЧС эвакуировали 134 человека, 33 из них находятся в пунктах временного размещения Калачеевского и Новоусманского районов.

Последствия паводка в регионе ликвидируют 415 человек и 134 единицы техники.

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