Из-за паводка в Воронежской области затопило 21 мост
Под водой оказались 2 тыс приусадебных участков и 154 дома.
Под водой оказались 2 тыс приусадебных участков и 154 дома.
Под водой в Воронежской области оказался 21 низководный мост, сообщила
За прошедшие сутки уровень воды поднялся в реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона и Девица. Показатель также повысился на 2 см в Воронежском водохранилище. Уровень воды понизился на 18 см в реке Подгорная (Калач).
Ситуация остается наиболее сложной в Калачеевском районе —
Последствия паводка в регионе ликвидируют 415 человек и 134 единицы техники.
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