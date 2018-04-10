Выброс мусора в общественных местах обойдется кишиневцам в 1800 леев штрафа

«Они привыкли с балкона выкидывать сигареты. Я уже сказала, что предупреждаю в последний раз, потом пойду и напишу в участок — пусть штрафуют».



Штраф за складирование мусора в неположенных местах и загрязнение общественной территории достигает 1800 леев. Полномочиями налагать его обладает полиция. С начала года муниципальные правоохранители оштрафовала 974 человека.



«Граждане могут обратиться в ближайший полицейский участок или инспекцию и написать жалобу. Необходимо сделать фотографию, которая подтвердит, например, что сосед не отнес мусор в контейнер. Затем полицейский придет и составит протокол», — сказала пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.



Правом наказывать нарушителей обладают также органы местной публичной власти и Экологическая инспекция. С начала года экоинспекторы составили протоколы в отношении 99-ти человек, которые выплатили штрафов почти на 100 тысяч леев.



«Это во-первых, уродует пейзаж, во-вторых, негативно отражается на состоянии почвы, поверхностных и подземных водах. Из-за этого вода, в большей части колодцев в Молдове непригодна для питья», — отметил экологический инспектор Максим Брума.



По официальным данным, в Молдове почти две с половиной тысячи несанкционированных свалок. По неофициальным, гораздо больше.