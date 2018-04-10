Выброс мусора в общественных местах обойдется кишиневцам в 1800 леев штрафа
Утро буднего дня. Один из столичных дворов по улице Леха Качинского завален бытовыми отходами. Местные жители возмущаются, но в полицию никто не обращается.
Утро буднего дня. Один из столичных дворов по улице Леха Качинского завален бытовыми отходами. Местные жители возмущаются, но в полицию никто не обращается.
«Они привыкли с балкона выкидывать сигареты. Я уже сказала, что предупреждаю в последний раз, потом пойду и напишу в участок — пусть штрафуют».
Штраф за складирование мусора в неположенных местах и загрязнение общественной территории достигает 1800 леев. Полномочиями налагать его обладает полиция. С начала года муниципальные правоохранители оштрафовала 974 человека.
«Граждане могут обратиться в ближайший полицейский участок или инспекцию и написать жалобу. Необходимо сделать фотографию, которая подтвердит, например, что сосед не отнес мусор в контейнер. Затем полицейский придет и составит протокол», — сказала
Правом наказывать нарушителей обладают также органы местной публичной власти и Экологическая инспекция. С начала года экоинспекторы составили протоколы в отношении 99-ти человек, которые выплатили штрафов почти на 100 тысяч леев.
«Это
По официальным данным, в Молдове почти две с половиной тысячи несанкционированных свалок. По неофициальным, гораздо больше.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.