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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Британец размера XXXL похудел и накачался ради детей

Житель Великобритании рассказал, как сумел похудеть с размера XXXL до S. Он резко потолстел после развода с женой и решил сбросить вес, когда осознал, что на встрече со своими детьми на выходных только и делает, что кормит их вредной едой. В итоге он сбросил 35 килограммов и добился фигуры атлета.

Житель Великобритании рассказал, как сумел похудеть с размера XXXL до S. Как сообщает издание The Independent, его главной мотивацией было показать хороший пример сыновьям.

Марк Кэберри (Mark Kaberry), работающий инженером в британской королевской авиации, резко потолстел после развода с женой, весил около 120 килограммов и носил одежду размера XXXL. Он решил сбросить вес, когда осознал, что на встрече со своими детьми на выходных только и делает, что кормит их вредной едой. «Я не хотел, чтобы их дразнили, как меня в свое время. Вместо этого я решил показать им пример и вдохновить питаться правильно и следить за здоровьем», — рассказал мужчина.

Сперва Кэберри начал изредка ходить в тренажерный зал, но это не возымело особого эффекта. Спустя два года тщетных попыток похудеть он осознал, что ему стоит следить и за питанием. «Я начал есть здоровую пищу и взвешивать ее, чтобы не переедать», — уточнил британец. Мужчина признался, что несколько раз едва не бросал занятия, так как не видел особого эффекта, но смог преодолеть себя, сбросил 35 килограммов и добился фигуры атлета.

Кэберри отметил, что считает себя куда более счастливым, чем раньше. Он уверен, что самое важное в похудении — следить не за весом, а за питанием и режимом тренировок.

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