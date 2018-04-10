Зеленый лабиринт появится в центре Минска весной

Источник: Sputnik.by

Лабиринт разместится вблизи гостиницы «Беларусь». Для создания его контуров намерены задействовать более 3,6 тысячи хвойных растений. Ширина дорожек, по которым смогут гулять люди, — один метр.

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«Сейчас ведутся работы по его разбивке. Такой объект уже давно планировалось сделать. Так как 2018 год провозглашен Годом малой родины, а для всех нас Беларусь — это и есть родина, было принято решение о высадке лабиринта в форме карты Республики Беларусь», — рассказала Пузанкова.

Выбор места обусловлен любовью горожан и гостей города к этой части набережной реки Свислочь. К тому же, так увидеть его смогут и туристы, которые станут проживать в близлежащих гостиницах в преддверии Европейских игр.

Пузанкова также отметила, что в Минске уже ведутся работы по приведению в надлежащий порядок территорий города после зимы; в частности мероприятия по озеленению города.