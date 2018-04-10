В Уфе заработал гигантский градусник
Теперь за температурой воздуха можно наблюдать и весной.
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Теперь за температурой воздуха можно наблюдать и весной.
Сегодня в Уфе заработал гигантский градусник на дымовой трубе котельной по улице Менделеева. Напомню, необычный термометр тестировали в январе.
Теперь 120-метровая
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