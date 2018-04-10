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20:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе заработал гигантский градусник

Теперь за температурой воздуха можно наблюдать и весной.

Сегодня в Уфе заработал гигантский градусник на дымовой трубе котельной по улице Менделеева. Напомню, необычный термометр тестировали в январе.

Теперь 120-метровая медиа-инсталляция показывает температуру в городе.

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