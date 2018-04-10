Выдача водительских прав упростилась, одной справкой стало меньше
КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. При получении водительских прав из необходимого пакета документов исключена справка о несудимости.
КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. При получении водительских прав из необходимого пакета документов исключена справка о несудимости.
Также больше не нужно предоставлять документ, который подтверждает изменение персональных данных, и копию удостоверения личности гражданина Республики Молдова. Вся необходимая информация будет проверяться через терминал единой государственной информационной системы, без необходимости посещать другие учреждения.
Это решение было принято на заседании правительства Молдовы после обращения министерства экономики и инфраструктуры, а также Агентства публичных услуг.
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