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19:48 (мск), источник: РИА Новости

В Сербии убрали памятник Гагарину из-за недовольства граждан

БЕЛГРАД, 10 апр — РИА Новости. Бюст первому в мире космонавту Юрию Гагарину в столице Сербии, который был установлен в начале апреля, был удален после комментариев граждан, которым не понравилось художественное исполнение памятника, сообщил во вторник сити-менеджер Горан Весич.

Инициатива по установке памятника Юрию Гагарину на улице одного их самых густонаселенных районов города — Новом Белграде — принадлежит фонду «Братья Карич» и Славянскому фонду Святого Владимира Великого из России.

Бюст первому человеку в космосе был установлен без торжественного открытия в первую неделю апреля на улице Юрия Гагарина напротив здания с номером 155. С первых же дней в социальных сетях местные жители принялись критиковать «оскорбляющую» память космонавта маленькую бронзовую голову в шлеме на верху массивного каменного постамента.

«Сегодня я провел встречу с представителями фонда “Братья Карич” в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Мы констатировали, что в ходе его проектирования не выполнены требования фонда “Братья Карич” как заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры», — написал Весич в Facebоok.

«Поэтому существующий бюст и постамент будут убраны, чтобы был изготовлен и установлен новый памятник, на чей внешний вид дадут согласие все компетентные структуры. У Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества», — пообещал сити-менеджер.

Скупщина (представительный орган) Белграда приняла в конце апреля 2017 года решение об именовании парка в центре столицы Сербии в честь ансамбля имени Александрова и установке памятника Юрию Гагарину. Было также принято предложение группы граждан назвать Бульваром Красной армии отрезок от улицы Милутина Миланковича в Новом Белграде до улицы Юрия Гагарина.

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