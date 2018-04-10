Бобра поймали в детском саду в Бобруйске

Источник: Sputnik.by

Животное обнаружили возле дошкольного учреждения образования рано утром во вторник.

«В центр оперативного управления по телефону обратилась воспитательница одного из садов и рассказала, что на территории находится бобер», — сказал Сафронов.

По его словам, на место ЧП оперативно выехали спасатели, они оцепили место, где было найдено животное, и словили бобра.