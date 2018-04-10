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21:04 (мск), источник: Sputnik.by

Бобра поймали в детском саду в Бобруйске

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС поймали на территории одного из детских садов Бобруйска бобра, сообщил в эфире местного телевидения инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Алексей Сафронов.

Источник: Sputnik.by

Животное обнаружили возле дошкольного учреждения образования рано утром во вторник.

«В центр оперативного управления по телефону обратилась воспитательница одного из садов и рассказала, что на территории находится бобер», — сказал Сафронов.

По его словам, на место ЧП оперативно выехали спасатели, они оцепили место, где было найдено животное, и словили бобра.

Животное после проверки на местной ветстанции отпустили за чертой города. По информации телеканала, в сад бобер мог попасть из естественной среды обитания — реки Березины.

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