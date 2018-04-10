Бобра поймали в детском саду в Бобруйске
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС поймали на территории одного из детских садов Бобруйска бобра, сообщил в эфире местного телевидения инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Алексей Сафронов.
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