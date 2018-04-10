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21:02 (мск), источник: Zakon.kz

В школах введут новый предмет — Основы предпринимательства и экономики

Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев на встрече с членами регионального совета предпринимателей в Талдыкоргане заявил, что новый школьный предмет «Основы предпринимательства и экономики» станет хорошим подспорьем в профессиональной ориентации для старшеклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Zakon.kz

По его словам, познать азы ведения бизнеса школьники смогут начать уже с 1 сентября 2019 года.

«Сейчас он разрабатывается совместно с Министерством образования и науки. Таким образом, старшеклассников мы сможем профориентировать. Мы сможем сориентировать — какой вид бизнеса они хотят, к какому виду деятельности у них интерес есть. Если же они изъявят желание заниматься предпринимательством, то мы дальше сможем предложить им наши возможности через техническое и профессиональное образование, систему подготовки к вузам и через систему развития малого предприятия», — отметил Т. Кулибаев.

Днем ранее Тимур Кулибаев в ходе аналогичной встречи с предпринимательским сообществом в Таразе отметил необходимость привлечения бизнесменов к формированию госзаказа на подготовку кадров.

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