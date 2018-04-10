В школах введут новый предмет — Основы предпринимательства и экономики
Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев на встрече с членами регионального совета предпринимателей в Талдыкоргане заявил, что новый школьный предмет «Основы предпринимательства и экономики» станет хорошим подспорьем в профессиональной ориентации для старшеклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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