В школах введут новый предмет — Основы предпринимательства и экономики

«Сейчас он разрабатывается совместно с Министерством образования и науки. Таким образом, старшеклассников мы сможем профориентировать. Мы сможем сориентировать — какой вид бизнеса они хотят, к какому виду деятельности у них интерес есть. Если же они изъявят желание заниматься предпринимательством, то мы дальше сможем предложить им наши возможности через техническое и профессиональное образование, систему подготовки к вузам и через систему развития малого предприятия», — отметил Т. Кулибаев.