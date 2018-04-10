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23:08 (мск), источник: Kazinform

Профессор из Индии стал проректором павлодарского вуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Профессор Рам Виранджан из университета Курукшетры индийского штата Харьяна в вузе Павлодара займется привлечением в госуниверситет абитуриентов и студентов из Южной и Восточной Азии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В ПГУ имени Торайгырова назначен новый проректор по интернационализации. Доктор Рам Виранджан будет заниматься привлечением в Павлодарский госуниверситет абитуриентов и студентов из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеша и Китая», — рассказал директор центра PR-стратегии и корпоративных коммуникаций вуза Руслан Билялов.

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