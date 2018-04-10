Профессор из Индии стал проректором павлодарского вуза

«В ПГУ имени Торайгырова назначен новый проректор по интернационализации. Доктор Рам Виранджан будет заниматься привлечением в Павлодарский госуниверситет абитуриентов и студентов из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеша и Китая», — рассказал директор центра PR-стратегии и корпоративных коммуникаций вуза Руслан Билялов.