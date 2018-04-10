Профессор из Индии стал проректором павлодарского вуза
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Профессор Рам Виранджан из университета Курукшетры индийского штата Харьяна в вузе Павлодара займется привлечением в госуниверситет абитуриентов и студентов из Южной и Восточной Азии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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