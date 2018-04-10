Брэд Питт начал ухаживать за израильской профессоршей еще в разгар развода с Анджелиной Джоли

Только-только до нас дошли слухи, что сердце 54-летнего Брэда Питта наконец-то дрогнуло, и он положил глаз на симпатичную брюнетку Нэри Оксман — профессора архитектуры Массачусетского технологического университета, как западные таблоиды подкинули свежие подробности о последнем увлеченииактера. Оказывается, Брэд начал встречаться с 42-летней Нэри еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Брэд познакомился с Оксман, известным архитектором, дизайнером и художником, осенью прошлого года во время работы над одним архитектурным проектом. Как сообщает People.com, Брэд пришел к Нэри на лекцию в Массачусетский университет и буквально влюбился в то, как она говорит о мировых шедеврах. А художницу тронуло, что известный голливудский актер страстно увлечен архитектурой, которую она считает делом всей своей жизни. После лекции Питт сфотографировался со студентами, которые опубликовали снимки с актером в Инстаграме.

https://www.instagram.com/p/BcDxtXHHCwL/

Пока между Брэдом и Нэри исключительно профессиональная дружба. Но, как утверждают источники, Питт не прочь перевести ее в более романтическую плоскость.

— Брэд хочет проводить с Нэри как можно больше времени, — уверяют инсайдеры. А это ли не начало романтических отношений?

Что мы знаем о новой подруге Брэда Питта? Оксман родилась в Израиле, в Хайфе, ее родители тоже были архитекторами. Нэри училась в Тель-Авиве, затем в США и сейчас постоянно живет в Америке. Она ведет различные архитектурные проекты, устраивает выставки, читает лекции, публикуется в журналах — причем не только в профессиональных, но и в глянцевых. Пару лет назад Нэри включили в список «25 самых красивых бостонцев» (Бостон — столица штата Массачусетс), ее фото регулярно украшают обложки разных изданий. Несколько лет она была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голихов, но сейчас в разводе.

— Она великолепна и просто гениальна, — цитирует People.com слова студентов о своей профессорше.

https://www.instagram.com/p/BZzN-ZABPyW/

Брэда и Нэри объединяет общая страсть к архитектуре, которой актер увлекается уже довольно давно. Питт участвовал в восстановлении нескольких зданий после наводнения в Новом Орлеане, а так же работал в соавторстве с другими архитекторами над серьезными проектами в разных странах. Актер всегда признавался, что с удовольствием оставил бы кино и стал архитектором, если бы это приносило такой же доход, как съемки в Голливуде. В последнее время Питт увлекся еще и дизайном мебели — Брэд своими руками делает из дерева столы, стулья и кровати.