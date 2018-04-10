Брэд Питт начал ухаживать за израильской профессоршей еще в разгар развода с Анджелиной Джоли
Актер встречается с 42-летней брюнеткой Нэри Оксман уже полгода [фото]
Актер встречается с 42-летней брюнеткой Нэри Оксман уже полгода [фото]
https://www.instagram.com/p/BcDxtXHHCwL/
Пока между Брэдом и Нэри исключительно профессиональная дружба. Но, как утверждают источники, Питт не прочь перевести ее в более романтическую плоскость.
— Брэд хочет проводить с Нэри как можно больше времени, — уверяют инсайдеры. А это ли не начало романтических отношений?
Что мы знаем о новой подруге Брэда Питта? Оксман родилась в Израиле, в Хайфе, ее родители тоже были архитекторами. Нэри училась в
— Она великолепна и просто гениальна, — цитирует People.com слова студентов о своей профессорше.
https://www.instagram.com/p/BZzN-ZABPyW/
Брэда и Нэри объединяет общая страсть к архитектуре, которой актер увлекается уже довольно давно. Питт участвовал в восстановлении нескольких зданий после наводнения в Новом Орлеане, а так же работал в соавторстве с другими архитекторами над серьезными проектами в разных странах. Актер всегда признавался, что с удовольствием оставил бы кино и стал архитектором, если бы это приносило такой же доход, как съемки в Голливуде. В последнее время Питт увлекся еще и дизайном мебели — Брэд своими руками делает из дерева столы, стулья и кровати.
К слову, развод Питта и Джоли подошел к финальной стадии: как сообщают источники из окружения
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