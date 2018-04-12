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00:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Новая пластическая операция Татьяны Васильевой: актриса не скрывает, что регулярно посещает хирургов

71-летняя Татьяна Васильева сделала очередную пластическую операцию.

Источник: Комсомольская правда

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева в первый раз наведалась к пластическому хирургу еще в начале 90-х. Удалила мешки под глазами, которые делали ее взгляд тяжелым.

В начале нулевых Васильева снова решила омолодиться. Правда, это чуть не стоило ей жизни. Простуженная артистка, не посоветовавшись с врачом, перед операцией приняла аспирин. А этого делать было нельзя, поскольку препарат сильно разжижает кровь. В итоге — сильная кровопотеря, Татьяну еле откачали. Зато из клиники актриса вышла с новым овалом лица (сделала круговую подтяжку) и гладкой кожей шеи и декольте.

В 2016 году Татьяна призналась СМИ, что регулярно делает уколы красоты. В это же время Васильева скорректировала форму подбородка с помощью филлеров (инъекционный препарат, который используется как наполнитель. — Ред.).

— Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть. Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить, — рассказывала актриса.

В декабре Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию. Фото недавно выставил в Инстаграме клиники пластической хирургии врач Артур Христенко. Доктор сделал 71-летней Татьяне нитевой лифтинг, который подтянул овал лица. Операция обошлась пациентке в 54 тысячи рублей. А в конце марта Васильевой сделали контурную пластику губ.

— Контурную пластику возрастные пациентки делают не для того, чтобы увеличить губы, — объясняет врач-косметолог Марта Орлова. — С годами объем губ уменьшается, появляются морщинки, опускаются вниз уголки губ, формируя складку, как у Ангелы Меркель. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают примерно на год. Но нужно следить, чтобы препарат не оказался дешевой подделкой. Иногда под видом гиалуроновой кислоты вводится вызывающий осложнения биополимерный гель.

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