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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Неприятные сюрпризы подготовила погода приморцам

Приморские синоптики не радуют прогнозами на предстоящий день, сообщает DEITA. RU.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 30% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ДЕЙТА

Погоду в Приморье продолжает определять циклон. В крае облачно, дождь, местами сильный, с грозой и туманом. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +3…+8 °C.

Во Владивостоке утром обещан небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Возможна гроза, местами туман. Ветер днем северо-западный сильный. Температура воздуха +10…+12 °C.

В Уссурийске днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер днем западный сильный. Температура воздуха днем +12…+14 °C.

В Находке днем временами небольшой дождь. Ветер западный сильный. Температура воздуха +11…+13 °C.

Таисия Масина.

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