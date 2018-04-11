Неприятные сюрпризы подготовила погода приморцам
Приморские синоптики не радуют прогнозами на предстоящий день, сообщает DEITA. RU.
Приморские синоптики не радуют прогнозами на предстоящий день, сообщает DEITA. RU.
Погоду в Приморье продолжает определять циклон. В крае облачно, дождь, местами сильный, с грозой и туманом. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер днем
Во Владивостоке утром обещан небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Возможна гроза, местами туман. Ветер днем
В Уссурийске днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер днем западный сильный. Температура воздуха днем +12…+14 °C.
В Находке днем временами небольшой дождь. Ветер западный сильный. Температура воздуха +11…+13 °C.
Таисия Масина.
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