Неприятные сюрпризы подготовила погода приморцам

Погоду в Приморье продолжает определять циклон. В крае облачно, дождь, местами сильный, с грозой и туманом. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +3…+8 °C.