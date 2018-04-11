Московский зоопарк планирует открыть в Подмосковье хоспис для животных

Источник: РИА "Новости"

«Под Волоколамском уже построен, но еще не сдан в эксплуатацию крематорий для животных. Там же будет построен центр дожития онкобольных животных и кладбище домашних животных. Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь», — приводит слова Акуловой агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что проект будет носить инвестиционный характер. В случае одобрения властями Москвы его планируется реализовать до 2020 года.