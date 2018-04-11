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06:07 (мск), источник: Известия

Московский зоопарк планирует открыть в Подмосковье хоспис для животных

Московский зоопарк планирует открыть в Подмосковье хоспис неизлечимо больных. Учреждение планируется возвести на территории центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Источник: РИА "Новости"

«Под Волоколамском уже построен, но еще не сдан в эксплуатацию крематорий для животных. Там же будет построен центр дожития онкобольных животных и кладбище домашних животных. Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь», — приводит слова Акуловой агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что проект будет носить инвестиционный характер. В случае одобрения властями Москвы его планируется реализовать до 2020 года.

Предполагается, что проект будет реализован для домашних животных. В ближайшем будущем также предусматривается создание аналогичного центра для лошадей, где размещение животных будет платным. Центр сможет принимать животных со всей России.

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23 марта© Ньюстюб
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