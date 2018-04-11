Московский зоопарк планирует открыть в Подмосковье хоспис для животных

«Под Волоколамском уже построен, но еще не сдан в эксплуатацию крематорий для животных. Там же будет построен центр дожития онкобольных животных и кладбище домашних животных. Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь», — приводит слова Акуловой агентство городских новостей «Москва».
Она отметила, что проект будет носить инвестиционный характер. В случае одобрения властями Москвы его планируется реализовать до 2020 года.
Предполагается, что проект будет реализован для домашних животных. В ближайшем будущем также предусматривается создание аналогичного центра для лошадей, где размещение животных будет платным. Центр сможет принимать животных со всей России.
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