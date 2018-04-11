Сила слова полицейского решила многолетнюю проблему приморца

В ходе проверки установлено, что жительница Артема одолжила у 78-летнего пенсионера 250 тысяч рублей. При этом написала расписку, что обязуется вернуть денежные средства через полгода. Однако до настоящего времени деньги потерпевшему не были возвращены. Злоумышленница объяснила свой проступок тем, что испытывала временные трудности с деньгами.