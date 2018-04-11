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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Сила слова полицейского решила многолетнюю проблему приморца

В дежурную часть отдела полиции города Артема поступило заявление о привлечении к ответственности местной жительницы, которая взяла в долг и не возвращает крупную сумму, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

В ходе проверки установлено, что жительница Артема одолжила у 78-летнего пенсионера 250 тысяч рублей. При этом написала расписку, что обязуется вернуть денежные средства через полгода. Однако до настоящего времени деньги потерпевшему не были возвращены. Злоумышленница объяснила свой проступок тем, что испытывала временные трудности с деньгами.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, с 61-летней должницей провел профилактическую беседу один из полицейских. Беседа оказалась настолько эффективной, что денежные средства были возвращены пенсионеру в полном объеме.

Таисия Масина.

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