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02:31 (мск), источник: Известия

В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников

В России появится национальная «Система управления охраной здоровья работников», которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала.

Источник: РИА "Новости"
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Разработкой необходимых стандартов с учетом международного опыта занимается Министерство здравоохранения. Их внедрение, как сообщили «Известиям», планируется проводить поэтапно и на добровольной основе.

В ведомстве пояснили, что такой «комплексный подход к охране здоровья работников» позволит «достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения».

Одни эксперты не видят в этой инициативе ничего нового, так как в еще в Советском Союзе на предприятиях был доверенный врач. Другие же считают, что появление медработников в компаниях станет серьезной нагрузкой для среднего и малого бизнеса. При этом крупные фирмы уже сегодня прибегают к подобным услугам.

«Простые решения»: Офисный рай
Во время загрузки произошла ошибка.
28 октября 2017© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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