В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников

Одни эксперты не видят в этой инициативе ничего нового, так как в еще в Советском Союзе на предприятиях был доверенный врач. Другие же считают, что появление медработников в компаниях станет серьезной нагрузкой для среднего и малого бизнеса. При этом крупные фирмы уже сегодня прибегают к подобным услугам.