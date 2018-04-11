В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников
В России появится национальная «Система управления охраной здоровья работников», которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала.
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