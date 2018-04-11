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04:13 (мск), источник: Вести Иркутск

Самолёт МС-21 Иркутского авиазавода готовят к мировой премьере

Это презентации на российских и международных авиасалонах. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Вести Иркутск

В августе самолёт представят на форуме в Ульяновске. А осенью — предположительно в октябре или ноябре — лайнер отправится в Юго-Восточную Азию. Известно, что в июне Иркутский авиазавод планирует начать серийную сборку судна.

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