Самолёт МС-21 Иркутского авиазавода готовят к мировой премьере
Это презентации на российских и международных авиасалонах. Об этом сообщает ТАСС.
Это презентации на российских и международных авиасалонах. Об этом сообщает ТАСС.
В августе самолёт представят на форуме в Ульяновске. А осенью — предположительно в октябре или ноябре — лайнер отправится в
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