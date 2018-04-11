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04:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В глухом селе на севере Хабаровского края строят отель

«Дом Тайменя» для обеспеченных туристов поможет возрождению Алгазеи.

В затерянном посреди тайги на берегу реки Уда крошечном селе Алгазея Тугуро-Чумиканского района готовится к открытию первая гостиница, рассчитанная на обеспеченных туристов из европейской части России и зарубежья. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала глава поселковой администрации Людмила Стручкова. Фактически в Алгазее постоянно живут не больше 34−40 человек. Открытие туристического комплекса, по задумке местных властей, поможет создать новые рабочие места и вдохнуть жизнь в умирающее поселение.

 — Село наше очень маленькое, и я лет 7 назад задумалась о том, что отток населения у нас большой, школу закрыли, фельдшерского пункта у нас нет, а посёлок жалко терять, — отметила Людмила Стручкова. — Я вышла на районные власти с инициативой, что на территории Алгазеи можно создать этнографическую деревню, где можно было бы показывать туристам быт эвенков-оленеводов. Раз об этом было сказано, два. И вот появился человек из Москвы, который сам вышел на район с предложением об организации на берегах Уды туристической базы. Он приехал к нам, я его свозила в тайгу к оленеводам. Ему понравилась сама природа, люди. И он сказал: я буду строиться здесь.

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Инвестором в рискованный проект в труднодоступной глуши Тугуро-Чумиканского района стал житель Москвы Максим Морозов. По его словам, он с детства рос в походах по Северному Кавказу, Крыму, русскому северу — родители были туристами. Несколько лет назад по работе он приехал в длительную командировку в Хабаровск. Здесь открыл для себя Дальний Восток.

 — Хабаровский край стал для меня открытием. Скажу честно, голову потерял, — поделился впечатлениями с корреспондентом агентства предприниматель Максим Морозов. — Четыре года, как я регулярно хожу в походы по территории вашего региона. И два года занимаюсь строительством туркомплекса в селе Алгазея. Основные работы завершены. Осталось мебель и технику купить, завезти и со следующего года можно гостей уже принимать. Почему Алгазея? Всё просто. Там на реке Уда ловятся самые большие экземпляры уникальной и редкой рыбы таймень, достигающие 80 кг. Тайменя не зря называют царём рыб.

Основной упор туристический комплекс в Алгазее будет делать на обеспеченных туристов из центральной части России и Западной Европы. Не многие готовы потратить внушительные деньги на продолжительный и сложный перелёт. Однако красоты нетронутой природы Тугуро-Чумиканского района, где расположены знаменитые Шантары, уже завоевали популярность среди любителей активного отдыха со всего мира.

«Дом Тайменя», так будет называться гостиница и база в Алгазее, предоставит рабочие места для малочисленного населения посёлка. Люди смогут предлагать свою продукцию, выступать в роли гидов-проводников, взять на себя техническое обеспечение комплекса. Также помимо приёма платёжеспособных любителей рыбалки, организатор базы обещает время от времени устраивать социальные экскурсии для детей Тугуро-Чумиканского района.

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