Несколько пацифистов из Иркутской области отказались служить в армии
Именно оттуда в военные комиссариаты пришло больше всего заявлений об отказе проходить службу в армии по причине пацифистских убеждений.
Именно оттуда в военные комиссариаты пришло больше всего заявлений об отказе проходить службу в армии по причине пацифистских убеждений.
Не захотели брать в руки оружие почти 20 человек — их направят на альтернативную службу. Всего этой весной на военную комиссию вызовут больше 13 тысяч жителей Прибайкалья от 18 до 27 лет. Исключение — Катангский,
— Из них в Вооружённые силы России будет призвано 2471 человек, в Федеральную службу войск национальной гвардии будет призвано 266 человек, в МЧС России — 5пятьчеловек. И резерв составит 54 человека, — говорит военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.
С этого года попасть в армию смогут и те, кто ранее был признан негодным для прохождения военной службы — теперь есть возможность пройти переосвидетельствование для получения нужной категории — «А» или «Б». Но желающих в Иркутской области отыскалось пока только пять человек. В среднем годными для отправки в армию по области признают около 80 процентов призывников. Часто преградой для службы являются психические заболевания — Прибайкалье на втором месте в Сибири по количеству таких расстройств у молодых людей.
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