Фетисов и компания звёзд проведут в Хабаровске мастер-класс
Легенды советского хоккея приедут в дальневосточную столицу 18 апреля.
Легенды советского хоккея приедут в дальневосточную столицу 18 апреля.
18 апреля на льду «Платинум Арены» в Хабаровске состоится тренировочное занятие с участием легенд мирового хоккея. Четверо хоккеистов из некогда знаменитой пятёрки ЦСКА и сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, а также спартаковец Александр Якушев проведут
Подобные
Во время
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.