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03:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фетисов и компания звёзд проведут в Хабаровске мастер-класс

Легенды советского хоккея приедут в дальневосточную столицу 18 апреля.

18 апреля на льду «Платинум Арены» в Хабаровске состоится тренировочное занятие с участием легенд мирового хоккея. Четверо хоккеистов из некогда знаменитой пятёрки ЦСКА и сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, а также спартаковец Александр Якушев проведут мастер-класс для воспитанников краевого центра развития хоккея «Амур», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подобные мастер-классы посвящены грядущему юбилею неоднократного олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову. Помимо Хабаровска, аналогичные тренировки с юными хоккеистами состоятся также во Владивостоке, Москве и Челябинске.

Во время мастер-класса легендарные хоккеисты отработают с детьми программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, поделятся своими профессиональными секретами, пообщаются с ребятами, вручат памятные подарки.

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