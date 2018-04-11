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03:38 (мск), источник: VLADNEWS

Короткое замыкание из-за дождя напугало жителей Владивостока

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Источник: VLADNEWS

Поздним вечером 10 апреля во Владивостоке произошло короткое замыкание, которое напугало местных жителей, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел по адресу Луговая, 50. Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 23:58. По сигналу на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, произошло короткое замыкание без горения.

По словам местных жителей, виной короткого замыкания стаи оголенные провода и дождь.

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