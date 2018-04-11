Короткое замыкание из-за дождя напугало жителей Владивостока
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.
Поздним вечером 10 апреля во Владивостоке произошло короткое замыкание, которое напугало местных жителей, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел по адресу Луговая, 50. Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 23:58. По сигналу на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Как сообщили в
По словам местных жителей, виной короткого замыкания стаи оголенные провода и дождь.
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